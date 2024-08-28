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Общество

Евгений Костин провёл заседание по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий

13 сентября 2024 11:30  [110] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

12 сентября исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин провел очередное заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Повестка дня заседания включала 9 вопросов. Согласно решениям Комитета, Гордуме рекомендовано увековечить память участника СВО и четверых деятелей науки и образования.

В частности, Сормовская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ходатайствовала о сохранении памяти старшего сержанта, водителя роты материального обеспечения 96-й отдельной разведбригады, кавалера ордена Мужества Ивана Бородина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Предполагается, что мемориальная доска будет размещена на фасаде дома по ул.Ползунова в Сормовском районе, где жил герой.

Кроме того, перед входом в здание ИПФ РАН на ул.Ульянова должна появиться мемориальная доска Виталию Звереву, выдающемуся ученому в области радиофизики и акустики, лауреату Государственной премии СССР, члену-корреспонденту РАН.

К вопросу увековечения памяти основателей педагогической династии Анны Фадеевой и Дмитрия Пётрушкина Комитет вернулся в третий раз. Все пожелания экспертов по оформлению мемориальных досок и предоставлению необходимых документов авторами инициативы были учтены. Вопрос был рассмотрен положительно. Напомним, Анна Фадеева и Дмитрий Пётрушкин были первыми директорами школ №13 и №47 соответственно. Мемориальные доски планируется разместить на фасадах зданий этих образовательных учреждений.

Также Комитет поддержал инициативу коллег и учеников Мстислава Шутана об увековечении памяти этого выдающегося педагога, ученого Заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук, кандидата филологических наук, учителя русского языка и литературы гимназии №13, учителя-методиста кафедры словесности и культурологии НИРО, автора множества учебных пособий и научных статей. Ходатайство, поступившее в Комитет, подписали более 150 человек. Мемориальная доска Мстиславу Исааковичу будет размещена на фасаде здания гимназии №13 по адресу ул.Б.Печерская, 63в.

"Сегодня мы с коллегами обсудили немало тем, выходящих за рамки принятой повестки. Прозвучало предложение совместно с департаментом градостроительного развития и архитектуры разработать единые стандарты и требования к созданию и размещению мемориальных сооружений. Следование определенному культурному коду необходимо для формирования архитектурно-художественного облика города и дальнейшего гармоничного развития городской среды. Большая дискуссия развернулась относительно восполнения пробелов в патриотическом воспитании молодежи. К примеру, в нашем городе 46 улиц названы именами Героев Советского Союза, а дети их не знают. Не всем известно и о вкладе наших предприятий в Победу в Великой Отечественной войне. Считаем, что в период подготовки к 80-летнему юбилею необходимо усилить работу в этом направлении. Идей много и сообща их вполне можно реализовать", - рассказал Евгений Костин по итогам заседания.

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Теги:
Гордума Евгений Костин Память
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