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Общество

Лучших сельских старост Нижегородской области наградили в Штабе общественной поддержки

13 сентября 2024 12:34  [68] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла церемония награждения лучших сельских старост Нижегородской области. Областной конкурс "Лучший староста сельского населенного пункта Нижегородской области" проводился по инициативе председателя Совета муниципальных образований Нижегородской области, мэра г.Арзамаса Александра Щелокова.

Победу в конкурсе одержала староста с.Новое Дальнеконстантиновского муниципального округа Галина Демидова. Как отметили организаторы конкурса, Галина Александровна стала инициатором более десятка проектов, например, установки памятника героям-односельчанам и благоустройства пруда.

В числе победителей также староста с.Андрианово г.о.г.Шахунья Ираида Романова и староста д.Малые Горки Бутурлинского муниципального округа Максим Бендин, занявшие 2 место. 3 место у старосты д.Охотино Богородского муниципального округа Василия Отлейкина, старосты с.Каменищи Бутурлинского муниципального округа Татьяны Ситновой и старосты с.Березов Майдан г.о.Воротынский Веры Мазановой.

"Институт сельских старост – самая близкая к жителям власть. Можно сказать, что сельские старосты находятся от них на расстоянии вытянутой руки и помогают решать самые повседневные вопросы – будь то ремонт уличного освещения, покосившегося колодца или крыши на сельском клубе. Им доверяют, к ним обращаются в первую очередь. При этом оплата труда и иных затрат, связанных с их деятельностью, не предполагается. Это люди, которые душой болеют за свою малую родину и территорию, на которой они проживают, стараясь сделать ее максимально комфортной для жизни каждого жителя", - отметил Александр Щелоков.

По его словам, в рамках областного конкурса комиссия отобрала три проекта, которые будут финансово поддержаны Советом муниципальных образований Нижегородской области. Это проект Ольги Василатий из Володарского муниципального округа по ограждению на баскетбольной площадке, Олега Ким по озеленению территории, прилегающей к детской игровой площадке, в Богородском м.о. и проект по благоустройству места отдыха у храма от Светланы Елгаевой из г.о.г.Первомайск.

Кроме того, участникам напомнили о старте приема заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год.

"На реализацию инициатив из бюджета Нижегородской области будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Вы можете выступить инициаторами подачи заявки от своей территории, т.к. лучше всего знаете, что необходимо благоустроить, построить или отремонтировать в первую очередь", - отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко, обращаясь к сельским старостам. Он также обратил внимание, что с этого года в проекте появилось направление "Семейная заявка", в рамках которого заявку на участие своей инициативы может подать семья, состоящая не менее чем из 10 родственников. Кроме того, заявку можно подать через портал "Госуслуги".

Также сельские старосты могут воспользоваться бесплатными юридическими услугами – такую возможность представляют в Центре правового консультирования Нижегородской области.

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Теги:
Единая Россия МСУ Штаб общественной поддержки
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