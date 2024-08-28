Нижегородская область использует опыт московских коллег в борьбе с нелегальными свалками Общество

Нижегородская область может воспользоваться опытом своих коллег из Подмосковья по борьбе с незаконным сбросом отходов.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, данный вопрос обсудили в в Заксобрании Нижегородской области на рабочем совещании комитета по экологии и природным ресурсам.

В дискуссии также приняли участие депутаты профильного комитета регионального парламента, представители региональных министерства экологии, информационных технологий и связи, нижегородские экологи. По видеоконференцсвязи к обсуждению подключились сотрудники минэкологии Московской области.

Представители ведомства рассказали об опыте столичного региона в указанной сфере. Благодаря встроенным элементам искусственного интеллекта и компьютерного зрения, следить за сбросом отходов по камерам значительно эффективнее, чем контролировать поток машин силами инспекторов. Далее механизм такой же, как и со штрафами ГИБДД, полностью автоматизированный. Штраф направляется по почте владельцу транспортного средства, после того как камера распознает госномер машины нарушителя.

"Для того, чтобы подобный механизм заработал в Нижегородской области, необходимо еще много сделать. Нужно организовать межведомственное взаимодействие в электронном виде с возможностью загрузки постановлений об административном правонарушении в автоматическом режиме, установить камеры в местах, где это необходимо в первую очередь, но это надо делать, чтобы навести порядок", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

На совещании также обсудили вопрос оборудования контейнерных площадок системой видеонаблюдения. По данным регионального министерства информационных технологий и связи, по всей области установлено 65 тысяч контейнерных площадок, из них 10 тысяч – в Нижнем Новгороде. Сейчас наблюдение за вывозом отходов ведётся с помощью платформы "Мой регион". Она позволяет в режиме реального времени формировать отчёт о передвижениях мусоровозов. Кроме того, в борьбе с незаконным сбросом отходов задействуют камеры, установленные по системе "Безопасный город", в ракурс которых попадают контейнерные площадки.

Так, в Дзержинске порядка 30 камер уже позволяют определить степень переполненности контейнеров. Проект планируется масштабировать на другие города – помимо областного центра, это Кстово и Арзамас.

"Нужно предусмотреть качественный мониторинг наиболее проблемных с точки зрения вывоза отходов площадок – это подъезды к Нижнему Новгороду, для которых характерно так называемое «залповое» накопление мусора. Что касается муниципалитетов, особенно радует, что местные администрации, к примеру, в Городце, Ковернино и Вознесенский проявляют самостоятельность в решении вопросов, связанных с установкой камер. По итогам совещания наметили определенные шаги в решении данного вопроса. Будем поступательно двигаться в этом направлении", - добавил Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе.