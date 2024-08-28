Более 200 сотрудников нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области 230 специалистов компаний с 2021 года получили сертификаты внутренних тренеров по внедрению бережливых технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, подготовку внутренних тренеров осуществляют эксперты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК, РЦК) во время полугодовой работы на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда".

После обучения, сертифицированные специалисты могут самостоятельно проводить аудит, находить и устранять "узкие места", разрабатывать собственные программы по улучшениям, а также обучать коллег. Кроме того, такие сотрудники помогают предприятию открывать новые линии уже с учетом использования производственной системы. Также статус тренера бережливых технологий даёт сотрудникам предприятий возможность постоянного обучения и участия в конкурсах по линии Федерального центра компетенций.

Напомним, во время полугодовой работы на предприятии специалисты федерального и регионального центров компетенций проводят аудит, определяют пилотный участок, предлагают идеи для оптимизации производства, а также обучают персонал.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что порядка 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям.