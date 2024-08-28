Набиуллина: рост зарплат должен быть равноценен росту производительности труда Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

Рост зарплат должен быть соразмерен повышению производительности труда, чтобы не разгонять инфляцию. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке заявила Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

"Для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда. В той мере, в которой рост производительности труда продолжится, а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать", - отметила Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ отметила, что спрос на рабочие руки, останется высоким. По словам Эльвиры Набиуллиной, снизить напряженность на рынке труда поможет расширение предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов.

"Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - заключила она.

Ранее сообщалось, что Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%.