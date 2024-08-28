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Экономика

Перечень разрешенных для подростков профессий могут расширить в России

13 сентября 2024 18:31  [78] Экономика

В России могут расширить перечень разрешенных для подростков профессий. Как пишут "Известия",  о плане пересмотреть утвержденный правительством еще в 2000 году перечень изданию рассказал глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

По его словам, порядка 10% современных выпускников колледжей - несовершеннолетние.

"Многие из них учатся по сокращенным программам - до двух лет, даже меньше, с прицелом на конкретного работодателя. Это могут быть сельскохозяйственные компании, машиностроительные и многие другие, кто заинтересован в подготовке кадров через колледжи. Но устроиться туда они не могут, потому что вакансии этого работодателя находится в перечне запрещённых для подростков. Что делает ребёнок? Он уходит в сервис, работать официантом. Деньги на обучение потрачены зря, как и время самого студента, а работников всё ещё не хватает", - пояснил Артём Метелев.

Парламентарий отметил, что современные рабочие места, включая на производствах, стали комфортнее и безопаснее, "чем в 2000 году, когда этот список формировался".  Кромет того, депутат подчеркнул, что для несовершеннолетних сотрудников создадут особые условия труда, такие как сокращенный рабочий день, но работу в этом направлении нужно начать.

По данным Артёма Метелева, вопрос о расширении перечня будет проработан комитетом по молодёжной политике уже в осеннюю сессию Госдумы. Также он подготовит по этому поводу обращение в Минтруд.

Напомним, что Нижегородские кадровые центры минувшим летом помогли трудоустроиться более 7 тысячам подросткам в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята работали на предприятиях ЖКХ и пищевой промышленности, промышленных предприятиях и в образовательных организациях. Чаще всего несовершеннолетние работники трудоустраивались на позиции рабочих, уборщиков и дворников,  а также могли попробовать свои силы в профессиях аниматора, садовника, вожатого, младшего воспитателя и других. Средняя зарплата, которую они получали - 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ спрогнозировал снижение спроса на начальников в течение 5 лет.

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Теги:
Минтруд Профессии Трудоустройство
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