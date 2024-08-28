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Общество

Нижегородцы стали победителями премии "Время героев"

14 сентября 2024 19:52  [110] Общество

В Саранске 14 сентября прошла церемония награждения лауреатов премии «Время героев».

Среди победителей - несколько нижегородцев.

Сотрудники отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Екатерина Сиротина, Александр Соколов и Дмитрий Воеводин победили в номинации «Герои правопорядка». Напомним, семеновские полицейские задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина.

В номинации «Герои науки» победу одержала замдиректора НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ Марина Ширманова.

В номинации «Герои образования» лучшим стал преподаватель физики Ветлужской школы № 2 Николай Вихарев.

В номинации «Герои сервиса» победу одержал Михаил Дёмкин, работающий  электросварщиком МУП «Тепловодоканал». Когда зимой на теплотрассе произошла авария, мужчина отработал три смены подряд, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить подачу тепла.

В номинации «Герои декоративно-прикладного искусства» победу одержала художница, арт-менеджер, председатель правления нижегородского фонда «Русское искусство» Наталия Панкова.

Напомним, «Время героев» – ежегодная премия, присуждаемая людям разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, для которых нравственными ценностями являются неравнодушие, мужество, доброта, служение профессии и верность своему делу. 

Участниками премии в 2024 году стали 2500 человек из 5 регионов: это жители или уроженцы Республик Мордовия, Чувашия, а также жители Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей. На этапе народного голосования за номинантов отдано 337 000 голосов.

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