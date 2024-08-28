Женщина за рулем гидроцикла погибла, зацепившись за трос в Нижегородской области

Женщина погибла на реке Ветлуга в Нижегородской области 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Происшествие случилось днем в поселке Воскресенское. Женщина за рулем гидроцикла врезалась в натянутый металлический трос.
В результате столкновения она скончалась на месте.
Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, два катера столкнулись на Стрелке в Нижнем Новгороде ночью 25 августа.
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