Женщина за рулем гидроцикла погибла, зацепившись за трос в Нижегородской области Происшествия

Женщина погибла на реке Ветлуга в Нижегородской области 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось днем в поселке Воскресенское. Женщина за рулем гидроцикла врезалась в натянутый металлический трос.

В результате столкновения она скончалась на месте.

Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, два катера столкнулись на Стрелке в Нижнем Новгороде ночью 25 августа.