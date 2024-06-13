Пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне Происшествия

Фото: Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу повреждения пассажирского теплохода "Октябрьская революция" около Балахны в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, днем 14 июня на Волге в районе Балахны при расхождении с теплоходом "Иван Бунин" пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в грунт.

В результате в обшивке корпуса судна ниже ватерлинии образовалась пробоина. В результате ЧП судовой ход не перекрыт, утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Пострадавших нет.

"Теплоход "Октябрьская революция" следовал по маршруту Москва-Астрахань. В настоящее время пострадавшее судно отбуксировали к причалу Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде для ремонта", - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На место швартовки теплохода выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, судно XIX века из фильма "12 стульев", построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря.