Первые церемонии регистрации брака провели на открывшемся фуникулере в Нижнем Новгороде

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Первые торжественные церемонии регистрации брака провели на открывшемся кремлевском фуникулере в Нижнем Новгороде 15 сентября. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.
Церемонии состоялись на верхней станции подъемника.
"Зарождаем новую традицию. Наш фуникулер станет важной частью маршрута молодоженов от площади Народного единства к Никольской церкви Манежа и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской, которые стали одним из лучших в русской истории примеров семейной верности и любви",- рассказал Никитин.
Губернатор подчеркнул, что только для молодоженов будет доступен и подъем на Часовую башню.
В ходе торжественных церемоний регистрации брака Глеб Никитин вместе с руководителем Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой поздравили новые семьи.
Напомним, кремлевский фуникулер открыли в Нижнем Новгороде.
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