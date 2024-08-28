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Культура и отдых

Первые церемонии регистрации брака провели на открывшемся фуникулере в Нижнем Новгороде

15 сентября 2024 17:17  [132] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Первые торжественные церемонии регистрации брака провели на открывшемся кремлевском фуникулере в Нижнем Новгороде 15 сентября. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

Церемонии состоялись на верхней станции подъемника.

"Зарождаем новую традицию. Наш фуникулер станет важной частью маршрута молодоженов от площади Народного единства к Никольской церкви Манежа и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской, которые стали одним из лучших в русской истории примеров семейной верности и любви",- рассказал Никитин.

Губернатор подчеркнул, что только для молодоженов будет доступен и подъем на Часовую башню.

В ходе торжественных церемоний регистрации брака Глеб Никитин вместе с руководителем Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой поздравили новые семьи.

Напомним, кремлевский фуникулер открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЗАГС фуникулер
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