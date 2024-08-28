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Общество

Кремлевский фуникулер открыли в Нижнем Новгороде

15 сентября 2024 12:17  [47] Общество

Фото: Теlegram-канал Глеба Никитина

Глава региона Глеб Никитин вместе с руководителем Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыли фуникулер на склоне Нижегородского кремля 15 сентября. Об этом в своем Тelegram-канале заявил сам губернатор Нижегородской области.

По его словам, при возведении фуникулера перед строителями стояла невероятно сложная работа по укреплению, восстановлению.

"Все это - в условиях в основном именно ручного труда, так как тяжелую технику на кремлевских склонах использовать нельзя",- сказал Никитин.

С 16:00 на кремлевском фуникулере смогут прокатиться нижегородцы и гости Нижнего Новгорода

Напомним, подготовка к запуску фуникулера началась на склоне Нижегородского кремля в конце августа.

Также ранее сообщалось, что изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, однако затем строки ввода подъемника в эксплуатацию перенесли на май 2024 года.

СПРАВКА:

Кремлевский фуникулер (элеватор) впервые открылся в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке. Элеватор состоял из двух вагонов. В каждом из них было две каюты со стоячими и сидячими местами. Частично линия проходила под землей в тоннеле. Стоимость проезда была достаточно высокой, и этот вид транспорта могли позволить себе относительно состоятельные люди. Кремлевский фуникулер проработал до 1926 года. К тому времени были проложены трамвайные пути вдоль Зеленского съезда и Лыковой дамбы, которые соединили разрозненные линии. Из-за этого необходимость в фуникулере отпала, и он был закрыт.

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Теги:
Кремль фуникулер
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