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Нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа 16 сентября

16 сентября 2024 07:27  [138] Общество

16 сентября с 15:00 в Штабе общественной поддержки "Единой России" нижегородцы смогут бесплатно привиться от гриппа.

Поскольку самыми распространенными сезонными недугами являются грипп и ОРВИ, для снижения рисков заражения доктора рекомендуют своевременно вакцинироваться - в первые месяцы осени, иммунитет сохраняется в течение года.

Прививку можно сделать на площадке Штаба общественной поддержки по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2а.

Вакцинацию будут проводить специалисты поликлиники №7 Нижегородского района. Возможны противопоказания.

Напомним, в Нижегородской области проходит кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ. В конце августа в регион поступил первый транш трёх видов вакцин общим объёмом более 500 тысяч доз.

Региональный Минздрав запланировал привить от гриппа около 60% населения региона: именно такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета в осенне-зимний период, на который приходится пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.

Особенно важна иммунизация для людей, входящих в группу риска по здоровью: малышей с 6 месяцев и их родственников, беременных женщин (прививка разрешена на 2-3 триместрах), школьников, студентов и людей старше 60 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Прививаться необходимо и тем, кто по работе взаимодействует с большим количеством людей – учителям, работникам медучреждений, коммунальной сферы, транспорта.

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Теги:
Вакцинация Грипп Здоровье
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