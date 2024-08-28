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Общество

АО "Транснефть-Верхняя Волга" организовало выпуск мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище

16 сентября 2024 15:34  [83] Общество

Фото: предоставлено "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" организовало выпуск более 300 мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище в г. Новочебоксарск Республики Чувашия.

Как рассказали на предприятии, данная акция стала очередным этапом корпоративной деятельности по искусственному зарыблению ценными породами рыб рек Ока и Волга, а также Чебоксарского водохранилища. Экологическое мероприятие проводится в целях сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Вид рыбы, количество и место выпуска мальков определяются на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству, а также с учётом экологических особенностей. На место зарыбления рыбу доставляли с специальных контейнерах, в которых поддерживается достаточно высокое содержание кислорода в воде.

Мальки были выращены в специализированном рыбоводческом хозяйстве по заказу АО "Транснефть-Верхняя Волга". Акция прошла под строгим контролем специалистов Росрыболовства, чтобы обеспечить максимальную эффективность мероприятия.

Зарыбление водохранилища является шагом к улучшению экологического состояния региона и восстановлению популяций ценных видов рыб в естественных водоёмах ПФО. В частности, стерлядь играет важную роль в поддержании баланса в водных сообществах, контролируя численность мелких насекомых, ракообразных и планктона. Эта порода рыбы также служит индикатором качества воды.

С начала 2024 года компания выпустила более 25 тысяч мальков стерляди в естественные акватории Нижегородской и Владимирской областей. Так, например, в июле было выпущено 5,7 тысячи мальков стерляди в Волгу в районе села Фокино Нижегородской области, а также 19,4 тысячи мальков - в Оку в Муроме.

В целом за последние 5 лет акватории регионов деятельности предприятия пополнили более 1,5 млн мальков ценных пород.

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Теги:
Рыболовство Транснефть-Верхняя Волга Экология
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