АО "Транснефть-Верхняя Волга" выпустило более 5 тысяч мальков стерляди в Волгу в Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" выпустило 5,7 тысячи мальков стерляди в реку Волга в районе села Фокино Нижегородской области, а также 19,4 тысячи мальков - в Оку в Муроме Владимирской области.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, акции организованы с целью сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов предприятия и являются очередным этапом корпоративной деятельности по искусственному зарыблению ценными породами рыб Оки, Волги и Чебоксарского водохранилища. Всего в естественные акватории было выпущено более 25 тысяч мальков.

Вид рыбы, количество и место выпуска мальков определяются на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству.

Стерлядь относится к ценным породам рыб и играет важную роль в экосистемах Волжского и Окского бассейнов. В 1990-е годы она оказалась под угрозой исчезновения. Естественные популяции вида в отдельных водоёмах попали в Красную книгу, и их вылов запрещён правилами рыболовства. Зарыбление мальками стерляди мест, где традиционно обитали осетровые, является способом увеличить численность краснокнижной рыбы, при этом улучшив экологическое состояние рек в регионах Центральной России.

Мальки были выращены в специализированном рыбоводческом хозяйстве по заказу АО "Транснефть-Верхняя Волга" при соблюдении ряда требований, что позволило получить здоровую молодь - это было подтверждено ветеринарными заключениями.

Акции прошли под строгим контролем специалистов Росрыболовства, чтобы обеспечить эффективность проводимых мероприятий. К месту выпуска в естественный водоём мальки перевозились в специализированных контейнерах, где поддерживалась та же температура, что и у речной воды. Зарыбления начинались с запуска в реку небольшого количества рыбы, чтобы оценить состояние и активность мальков.

За последние 5 лет АО "Транснефть-Верхняя Волга" выпустило в естественные акватории уже более 1,5 млн мальков стерляди.