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Общество

Сильнейшая магнитная буря может обрушиться на Землю 16 и 17 сентября

16 сентября 2024 09:46  [139] Общество
Вспышка на Солнце 14 сентября

Вспышка на Солнце 14 сентября

Фото: ИКИ РАН

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно информации, 14 сентября на Солнце произошёл по-настоящему мощный взрыв. Вспышка оценивается как 4-е по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла.

"В целом, это сравнимо с характеристиками облаков, которые били по Земле в мае этого года и вызвали тогда бурю 5 уровня. Пока прогноз даётся осторожно, на уровень 3, но, вообще говоря, при таких параметрах облака может быть что угодно", - говорится в сообщении ИКИ РАН.

Напомним, что мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. Самый высокий класс G5 присваивают экстремально сильной буре: она оказывает влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети. Класс G2 и ниже не вызывает серьёзных последствий.

Начало магнитной бури ожидается после 11 утра, а продолжительность бури может составить около 30 часов. Зона полярных сияний по прогнозу снова будет сконцентрирована в восточном полушарии, то есть над нашей страной.

Пока учёные не дают однозначных прогнозов по силе воздействия на Землю. По их словам, с вероятностью в 53% предстоящие понедельник и вторник станут двухдневным "апокалипсисом" с новыми крупными бурями и очередными волнами полярных сияний.

Вероятность того, что основная масса солнечного вещества пройдёт мимо Земли составляет 47%.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.

Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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