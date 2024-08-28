Оперштаб работает на месте пожара на полигоне ТБО в Городецком районе Общество

Фото: соцсети Александра Мудрова

В Городецком районе продолжаются работы по тушению масштабного пожара на полигоне ТБО вблизи населённого пункта Скородум. Напомним, возгорание зафиксировано накануне, в настоящее время площадь пожара распространилась ориентировочно на 30 тысяч кв. метров.

Как рассказали в облправительстве, полигон находится в ведении АО "Ситиматик - Нижний Новгород". На сегодняшний день в тушении задействованы необходимые силы и средства - в общей сложности, 37 единиц техники, в том числе 9 - от МЧС, 2 - от регионального Минлесхоза. Также организован дополнительный подвоз воды на шести автомобилях.

По информации Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, угрозы перехода огня на участки леса нет. Тем не менее, организовано окарауливание кромки пожара, а сотрудники лесопожарных формирований расширяют противопожарную полосу.

На месте работают специалисты спецлаборатории ГБУ НО "Экология региона", которые проведут замеры воздуха на предмет опасных выбросов.

Под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица.

"С вечера нахожусь на полигоне ТБО, для тушения пожара привлекли максимум сил и средств, всё делается для защиты лесополосы и для того, чтобы не появились новые очаги огня", - рассказал Александр Мудров в своих соцсетях.

"Хочу сказать всем, кто помогал бороться с огнем, кто проявил неравнодушную позицию, помог собственными силами и техникой, огромное спасибо! Процесс полностью контролируется", - добавил глава муниципалитета.