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Бизнес

Нижегородские инноваторы могут получить до 10 млн рублей на развитие проектов

16 сентября 2024 14:36  [144] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские инноваторы могут имеют возможность получить до 10 млн рублей по программе "Код-Искусственный интеллект" от Фонда содействия инновациям (ФСИ). 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Конкурсные проекты могут касаться таких сфер работы искусственного интеллекта, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.

Претендовать на грант могут разработчики, которые знают принципы работы с ИИ и имеющие опыт написания открытых библиотек и которые нуждаются в дополнительных средствах для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по своему проекту.

Заполнить конкурсную и техническую документацию помогут эксперты технопарка "Анкудиновка", кроме того они создадут комфортные условия для реализации проекта.

Заявки принимаются до 23 сентября. Более подробно узнать о конкурсе, а также подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям. 

Ранее сообщалось, что нижегородские инновационные компании пригласили к участию в двух грантовых конкурсах Фонда содействия инновациям (ФСИ): "Старт-взлёт" и "Бизнес-старт". 

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Теги:
Инновация Конкурсы
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