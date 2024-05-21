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Бизнес

Нижегородские инноваторы могут получить гранты от ФСИ на развитие ИТ-проектов

28 мая 2024 18:37  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские инновационные компании могут получить гранты до 4 млн рублей от Фонда содействия инновациям (ФСИ) на развитие собственных проектов. Как сообщили в пресс-службе облправительства, оформить заявки помогут специалисты регионального представительства фонда – технопарка "Анкудиновка".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что отечественные цифровые продукты и технологии широко применяются в различных отраслях, начиная от беспилотников и заканчивая мобильными приложениями. А государство активно поддерживает малые предприятия, которые в условиях санкционного давления разрабатывают и производят новые товаров.

Претендовать на грант до 4 млн рублей могут физические лица и субъекты малого предпринимательства, реализующие собственные проекты по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений. Участников конкурса в ходе подготовки и реализации проекта будут сопровождать эксперты. Они помогут с оформлением документов, окажут необходимую поддержку в тестировании рисков и подскажут, как лучше сформулировать тему для научно-конструкторских работ в рамках гранта.

Заявки на конкурс "Старт-ЦТ-1" принимаются до 17 июня 2024 на сайте: https://online.fasie.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" - дали старт грантовому конкурсу инновационных проектов. Конкурс направлен на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта и производство инновационной продукции на территории Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
IT Гранты Инновация
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