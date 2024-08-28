Мэрия Нижнего Новгорода ликвидировала нелегальную свалку в Канавине Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нелегальную свалку ликвидировали в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородец пожаловался главе города Юрию Шалабаеву на нелегальную свалку на территории памятника природы регионального значения "Железнодорожные дачи" на Сортировке.

"Эта свалка ликвидирована Автозаводским участковым лесничеством при участии администрации Канавинского района", - ответили представители мэрии Нижнего Новгорода.

Напомним, крупную свалку рядом с бывшим полигоном ТБО "Игумново" досрочно ликвидировали в Дзержинске, на ее рекультивацию было выделено более 24 млн рублей.