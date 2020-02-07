Завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин доложил главе региона Глебу Никитину по итогам выездного совещания на объектах накопленного экологического вреда. Работы начались во второй половине 2018 года.

Как проходила рекультивация "Белого моря"

Шламонакопитель "Белое море" состоит из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь - 71,5 га. В рамках проведенных работ на шламонакопителе по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

"Спустя чуть больше полутора лет здесь уложены все рекультивационные слои. Весной же вся территория бывшего шламонакопителя покроется, как и предусмотрено проектом, зеленой травой. То есть "Белое море" превратится в зеленое", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что о досрочной рекультивации объекта руководитель ООО "Газэнергопроект" (компания, которая осуществляет работы) Сергей Цыганов сообщал еще в апреле 2019 года. Он тогда говорил, что работы на объекте идут с опережением графика и завершить ликвидацию планировалось осенью 2019 года, тогда как по контракту это должно было произойти в 2020 году. Что и произошло только сейчас.

В марте прошлого года водитель бульдозера утонул в шламонакопителе "Белое море".

"Бело море" до рекультивации

"Бело море" во время рекультивации, фото: правительство Нижегородской области

"Бело море" во время рекультивации летом прошлого года, фото: правительство Нижегородской области

Промежуточные итоги ликвидации полигона "Игумново"

Во время выездного совещания 10 февраля 2020 года Андрей Харин также посетил полигон ТБО "Игумново". Там работы завершены на 90%. Закончено формирование тела полигона, на финальной стадии находится укрытие его геосинтетическими слоями, а также минеральным грунтом и биоматами.

Срок, установленный контрактом, апрель 2020 года.

На "Игумново" была смонтирована система пассивной дегазации, проложен дренаж для сбора фильтрата, практически готов коллектор для его перекачки на локальные очистные сооружения. Смонтированы и сами локальные очистные сооружения.

"На очистных сооружениях установлено самое инновационное оборудование, которое способно работать с любыми отходами тяжелой химии. Фильтрат будет поступать на объект по специальной напорной канализации. После чего будет проходить четыре стадии очистки. И на этом полигоне, также как и на "Белом море" будет расти трава", - рассказал заместитель генерального директора ООО Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Зайд.

Ранее сообщалось, что продолжительность химических процессов на полигоне "Игумново" займет 11,5 лет. Полигон ТБО "Игумново" является крупнейшим в Европе, его площадь составляет 111,5 га, площадь территории, которую необходимо рекультивировать - 41,7 га. Полигон эксплуатировался с 1983 по 2012 год. Объем складированного на нем мусора оценивается в 4,55 млн кубометров.

Промежуточные итоги ликвидации свалки "Черная дыра"

Ликвидировать свалку промышленных отходов "Черная дыра" планируется также весной 2020 года. Во время работ было установлено и опробовано оборудование по пиролизному обезвреживанию содержимого карстовой воронки. Общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов в "Черной дыре" составлял 71,5 тысяч куб. метров.

Напомним, согласно Госэкспертизе, на ликвидацию полигона Игумново было направлено 2,1 млрд рублей, шламонакопителя Белое море - 2,2 млрд рублей, свалки промышленных отходов Черная дыра - 2,2 млрд рублей. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".