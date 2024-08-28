Заявки на городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний" принимаются до 30 сентября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде открылся приём заявок на второй в этом году конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний". Победители смогут претендовать на поддержку реализации своих идей - до 500 тысяч рублей. Подать заявки можно до 30 сентября.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян рассказал, что конкурс "Молодой Нижний" – это отличная площадка для реализации социальных проектов и инициатив, направленных на развитие социально-общественной жизни нашего города.

Всем заинтересованным участникам будет оказана консультационная поддержка при подготовке проектов.

Конкурс проводится по восьми номинациям:

"Молодые патриоты" – проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, на сохранение исторической памяти, на содействие развитию гражданской идентичности, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи, гражданско-патриотические акции и форумы;

– проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, на сохранение исторической памяти, на содействие развитию гражданской идентичности, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи, гражданско-патриотические акции и форумы; "Добро в Нижнем" – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества, развитие благотворительной и добровольческой деятельности, сбор гуманитарной помощи, поддержку специальной военной операции, волонтерского движения, социальные добровольческие акции и мероприятия;

– проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества, развитие благотворительной и добровольческой деятельности, сбор гуманитарной помощи, поддержку специальной военной операции, волонтерского движения, социальные добровольческие акции и мероприятия; "Комфортный Нижний" – проекты, направленные на экологическое просвещение, сохранение природного наследия Нижнего Новгорода, охрану окружающей среды, в том числе мероприятия, направленные на сохранение благоустроенных городских территорий и повышение экологического сознания молодёжи;

– проекты, направленные на экологическое просвещение, сохранение природного наследия Нижнего Новгорода, охрану окружающей среды, в том числе мероприятия, направленные на сохранение благоустроенных городских территорий и повышение экологического сознания молодёжи; "Развитие в Нижнем" – проекты, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций молодежи, на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, популяризацию научной деятельности и неформального образования, на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

– проекты, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций молодежи, на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, популяризацию научной деятельности и неформального образования, на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде; "Семейный Нижний" - проекты, направленные на формирование, сохранение и продвижение семейных ценностей, повышение роли и престижа института молодой семьи в обществе, преемственность лучших семейных традиций, а также поддержку молодым семьям, включая школы молодой семьи и семейные тренинги;

- проекты, направленные на формирование, сохранение и продвижение семейных ценностей, повышение роли и престижа института молодой семьи в обществе, преемственность лучших семейных традиций, а также поддержку молодым семьям, включая школы молодой семьи и семейные тренинги; "Медиа в Нижнем" - проекты, направленные на развитие молодёжных медиа, развитие молодёжной журналистики, цифровой медиаграмотности и популяризацию digital-инструментов, общественно значимые проекты в средствах массовой информации и сети "Интернет", а также медиа-форумы и обучающие проекты в сфере digital;

- проекты, направленные на развитие молодёжных медиа, развитие молодёжной журналистики, цифровой медиаграмотности и популяризацию digital-инструментов, общественно значимые проекты в средствах массовой информации и сети "Интернет", а также медиа-форумы и обучающие проекты в сфере digital; "Культурный Нижний" – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурной среды Нижнего Новгорода, поддержку межкультурного диалога, общественно значимые проекты по вовлечению молодежи в творческую деятельность, проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино;

– проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурной среды Нижнего Новгорода, поддержку межкультурного диалога, общественно значимые проекты по вовлечению молодежи в творческую деятельность, проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино; "Здоровый Нижний" – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди молодежи, на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, помощь в их социализации и адаптации.

На поддержку в рамках конкурса могут претендовать проекты, реализуемые физическими лицами 14-35 лет, осуществляющими общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода.

Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо заполнить онлайн-форму заявки https://forms.yandex.ru/u/65c0a2115d2a06945f0a3ece/. Далее заявку необходимо направить организатору конкурса на электронную почту molodoi.nizhny@yandex.ru с пометкой "На городской конкурс молодёжных проектов" (одним письмом с прилагаемыми файлами).

Принять участие в консультациях, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для регистрации в качестве участника, а также положением о проведении конкурса можно на официальном сайте администрации города, а также в официальном сообществе Вконтакте "Молодой Нижний".

Напомним, 80 проектов в сфере науки, образования, творчества, спорта и добровольческой деятельности было реализовано победителями конкурса "Молодой Нижний" в 2023 году.