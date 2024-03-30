Победители конкурса "Молодой Нижний" в 2023 году реализовали 80 проектов Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемьдесят проектов в сфере науки, образования, творчества, спорта и добровольческой деятельности было реализовано победителями конкурса "Молодой Нижний" в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Глава города отметил, что немаловажное значение в настоящее время имеет работа с молодежью, за которой будущее города. Важно и увеличение сумм городских стипендий, и поддержка молодежного волонтерского движения, и, конечно, активное вовлечение молодежи в жизнь города через развитие проектной деятельности. В прошлом году с увеличением призового фонда конкурса "Молодой Нижний" его победители получили возможность воплотить свои идеи и реализовать почти 80 проектов по разным направлениям – наука, образование, творчество, спорт, добровольческая деятельность.

"В целом за прошедший год, когда наш город был в статусе "Молодежной столицы России", состоялось более 120 мероприятий для молодежи, в которых приняли участие свыше 130 тысяч человек. Среди них – медиа-, карьерный и образовательный форумы, фестиваль молодых семей, различные конкурсы и проекты", – сказал глава города.