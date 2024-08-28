Амфитеатр и беговые дорожки появятся в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Амфитеатр, комната матери и ребенка и беговые дорожки появятся в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода после благоустройства. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.

По словам первого замглавы райадминистрации Антона Чернова, парк был открыт в 2000 году, и с тех пор там не проводились работы по реконструкции.

"За обновление этой территории проголосовали около 8,5 тысяч нижегородцев. В парке увеличат спортивную зону. Сейчас идут работы по укладке резинового покрытия беговой дорожки. Протяженность маршрута вокруг озера составит почти 900 метров. Кроме того, начались работы по озеленению, ведется укладка газона. В парке будет высажено более 1000 деревьев и кустарников", - рассказал Чернов.

Детскую площадку, установленную за счет средств фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", отремонтируют и установят на ней новые батуты, карусели и качели. Также здесь заменят резиновое покрытие.

Благоустройство парка площадью около 10 га ведется в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе выделили 234 млн рублей.