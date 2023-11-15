Публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год прошли в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

1 декабря в Нижнем Новгороде прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

С докладом перед участниками слушаний выступил директор департамента финансов Юрий Мочалкин. Он озвучил информацию, что доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 54 млрд рублей - это на 5,4 млрд рублей больше чем на текущий год. Из них рекордные 26,6 млрд – собственные доходы, 27,4 млрд – межбюджетные трансферты.

Расходы заложены в размере 56,4 млрд рублей - на 5,5 млрд больше, чем в 2023 году.

Из бюджета будут профинансированы 23 муниципальные программы, которые охватывают все сферы городского хозяйства.

Основные средства - 61% или 34,6 млрд рублей - будут направлены на социальную сферу - в частности, на образование, культуру, социальную политику, развитие физкультуры и спорта. Также значительные части бюджета выделяются на ЖКХ (14% - 8 млрд) и транспорт и дорожное хозяйство (11% - 6,5 млрд).

Также Юрий Мочалкин сообщил, что в период с 2024-2026 года продолжится строительство новых станций метро. Деньги на эти цели городу будет выделять область.

В рамках программы "Благоустройство" на озеленение, создание и ремонт новых общественных пространств, ремонт ливнёвок и т.д. в бюджете запланировано 3 млрд рублей; на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" - 1,7 млрд рублей. Нижегородцы уже определили, какие именно объекты будут благоустроены: например, Касьяновский овраг в микрорайоне Верхние Печёры и парк 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе, скверы у Зачатьевской башни и по ул. Ильинской, Благовещенской площади.

На программу "Развитие образования" в бюджете заложено 28,2 млрд рублей - это на 4,1 млрд больше, чем в текущем году. Юрий Мочалкин отметил, что рекордные суммы запланированы на обеспечение безопасности детей - антитеррористической и противопожарной.

В рамках программы "Развитие культуры" будет выделено 3,6 млрд рублей. В частности, 363 млн рублей направят на проведение культурно-массовых мероприятий - ведь на 2024 год Нижний Новгород выбран Культурной столицей России.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, и доходы, и расходы бюджета вырастут примерно на 11%.

"Доходы пока запланировали на уровне 54 млрд руб, но в ближайшее время ожидаем дополнительные поступления на метро и переселение из ветхого и аварийного фонда из области и федерации, так что эта сумма увеличится. Значительно увеличим денежные вливания в модернизацию социальных учреждений, их техническое перевооружение. Также больше средств направим на поддержку активной молодёжи", – заявил мэр.

Документ предварительно рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям, а также по экологии, городскому хозяйству и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.