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Общество

Сезон охоты на пушных зверей официально открыт в Нижегородской области 15 сентября

16 сентября 2024 16:57  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон любительской и спортивной охоты на некоторые виды пушных зверей : зайца (беляка, русака), лисицу, енотовидную собаку и ондатру с 15 сентября открыт в Нижегородской области. 

Как сообщает региональный Минлесхоз, сезон охоты на пушных животных продлится до 28 февраля 2025 года включительно. Помимо этого, в регионе до 25 октября текущего года включительно разрешается охота всеми разрешенными способами на крота обыкновенного, по 31 октября - на барсука. Также открыт сезон охоты на волка. Добывать этого хищника охотникам разрешено по 31 марта 2025 года.

Один охотник может добыть двух зайцев за сутки и двадцать особей за весь период охоты. Лисицу, енотовидную собаку и ондатру можно добывать без ограничений.

Находясь на территории общедоступных охотугодий, охотник должен иметь при себе охотбилет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Если охота проводится в закрепленных угодьях, то дополнительно требуется путевка. В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет привлечен к административной ответственности, а за нелегальную добычу охотничьих ресурсов предусмотрены административная либо уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ, а также возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира незаконной добычей.

Ранее сообщалось, что с 17 августа в Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь.

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Теги:
Охота
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