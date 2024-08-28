ФСБ задержала в Нижегородской области члена украинской терорганизации Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали нижегородца, вступившего в украинскую военизированную террористическую организацию "Легион "Свобода России". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, подозреваемый сам установил контакты с этой организацией и выполнил несколько их заданий. При выполнении очередного задания нижегородца задержали сотрудники ФСБ.

В ходе следственных действий в жилище фигуранта были обнаружены деньги и другие предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации "Легион "Свобода России". Кроме того, получены доказательства о распространении им в Интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещенной организации.

Следственный отдел УФСБ завел на задержанного уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, участие в деятельности террористической организации и дискредитации ВС России.

Его заключили под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности мужчины к госизмене.

"Легион Свобода России" — признан в РФ террористической организацией.

Напомним, жителя Нижнего Новгорода задержали по делу о госизмене.