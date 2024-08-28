Депутат Гордумы Станислав Прокопович принял участие в праздновании Дня города Минска Общество

Фото: Сергея Лукашова (Минск)

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович в составе нижегородской делегации под руководством исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова принял участие в праздновании Дня города Минска, который отметил свое 957-летие 14 сентября.

На торжества в честь дня рождения столицы и крупнейшего города Белоруссии приехали 29 делегаций из 20 российских регионов, в том числе – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Мурманска, Новосибирска, Уфы, Омска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Севастополя, Смоленска, а также других стран: Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана.

В рамках визита Станислав Прокопович посетил официальный прием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева для делегаций городов-побратимов и городов-партнеров, а также Международный форум экономического сотрудничества.

Депутат городской Думы поздравил жителей Минска от имени нижегородцев и депутатского корпуса, подчеркнув важность дружбы и сотрудничества между народами.

"Наши города-побратимы – древние и одновременно юные – объединяет то, что нижегородцы и минчане помнят свою историю, бережно хранят традиции предков, и в тоже время открыты всем инновациям. Сегодня Минск – это место для жизни, место куда приятно приезжать и хочется возвращаться. Искренне желаю жителям Минска амбициозных планов, сил и энергии для их осуществления! Пусть город вашими трудами хорошеет и процветает!"- сказал Станислав Прокопович.

В этот день праздничные мероприятия охватили все районы города и завершились грандиозным фейерверком.

Напомним, Нижний Новгород и Минск стали городами-побратимами в 2007 году. Ежегодно в Нижнем Новгороде проходит выставка-ярмарка белорусских товаров, а ремесленники из Минска принимают участие в международном фестивале народных художественных промыслов "Секреты мастеров". Кроме того, проводятся Дни делового сотрудничества Минска в Нижнем Новгороде и Нижнего Новгорода в Минске, бизнес-встречи нижегородских и белорусских предпринимателей в Минске и Нижнем Новгороде. Официальные делегации города Минска регулярно принимают участие в праздновании Дня города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что более 4 тонн гуманитарной помощи собрали депутаты Гордумы для отправки жителям Курской области.