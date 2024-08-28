Водителей пока не будут штрафовать за проезд по выделенкам в Нижнем Новгороде

Камеры, фиксирующие нарушение правил проезда по выделенным полосам для общественного транспорта, пока не работают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.
В Нижнем Новгороде до 2024 года функционировало четыре камеры. В этом году работа с камерами, фиксирующими эти нарушения, не велась.
"Кроме того, в Нижнем Новгороде пока не ведется учет нарушений проезда по "вафельной разметке", - добавили в ведомстве.
Напомним, новые выделенные полосы организовали на улице Бекетова и проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.
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