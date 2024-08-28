Экономия по торгам в Нижегородской области составила 152,6 млн рублей в сентябре Экономика

Нижегородская область в августе 2024 года сэкономила на торгах 152,6 млн рублей - это почти в 2 раза больше, чем месяцем ранее.

Согласно данным, предоставленным министерстве экономического развития и инвестиций региона, за прошедший месяц было проведено 140 аукционов на 2,5 млрд рублей.

Наиболее значительные средства были сэкономлены на проведении работ по капремонту социально-значимых учреждений (34 млн рублей) и по ремонту автодорог и объектов транспортной инфраструктуры, включая разработку проектной документации (50 млн рублей), а также при поставке компьютерного и коммуникационного оборудования (28,3 млн рублей).

В министерстве уточнили, в среднем на один состоявшийся лот было подано 3,7 заявки участников.

Общая экономия по торгам правительства Нижегородской области в январе-августе составила 960,6 млн рублей. С начала года был проведён 1001 аукцион на 28,6 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, усреднённо, 4,2 заявки.

Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.