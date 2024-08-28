АО "Теплоэнерго" завершило пробные топки Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" завершило финальный этап подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг - на всех котельных предприятия проведены пробные пуски тепла, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

В первую очередь пробные топки прошли на тепловых источниках, питающих наибольшее количество социальных объектов – детских садов, школ, больниц. Далее по графику прошли пробные топки на всех остальных источниках.

После окончания пробного протапливания система теплоснабжения остается заполненной сетевой водой и находится под избыточным давлением для быстрого и плавного вхождения в отопительный период.

По данным управления энергонадзора предприятия, готовность систем отопления потребителей – 95%, и цифра постоянно растет. На сегодняшний день подтверждена готовность 96% внутренних систем школ и детских садов, куда тепло подается в первую очередь.

АО "Теплоэнерго" параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы, обновляя тепловые сети в районах своего присутствия. В приоритете участки, показавшие свою малонадежность в отопительном сезоне 2023-2024 годов. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Хотя основной объем работ планируется завершить до старта отопительного периода, предприятие продолжит обновление сетей и после его начала – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону. Также сообщалось, что пробный пуск тепла проведут в домах Нижнего Новгорода в сентябре.