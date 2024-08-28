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Общество

Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону

05 сентября 2024 14:48  [259] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как выполняются поручения по ремонту дополнительно включенных в летнюю ремонтную кампанию участков, на которые в минувший сезон поступали жалобы от жителей по отоплению. Об этом глава города сообщил на страницах своих соцсетей.

Вместе с ним на месте производства работ по замене тепловых сетей на улице Совнаркомовской и бульваре Мира побывал руководитель АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин. 

Юрий Шалабаев отметил, что объект на улице Совнаркомовская сложный. Замене  подлежат трубы десяти разных диаметров – от 40 до 300 мм.Таких непростых участков, как на Совнаркомовской, в ремонтную программу "Теплоэнерго" дополнительно включили более 80 общей протяженностью 25 км. По большинству из них работы уже выполнены.

"Сейчас первоочередная задача – штатно войти в отопительный сезон. На сегодняшний день подготовлены к отопительному периоду системы отопления 94% многоквартирных домов и 95% муниципальных учреждений образования, культуры и спорта с центральным отоплением. Полностью должны быть готовы к 15 сентября - далее будем ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

По словам руководителя АО "Теплоэнерго" Дмитрия Сивохина, от участка на улице Совнаркомовской зависит подача ресурса на 62 объекта, 46 их них это многоквартирные жилые дома. Кроме того по данному участку подается тепло и горячая вода на две школы.  На время ремонтных работ для подачи ресурса был смонтирован временный трубопровод, на участке параллельно ведутся земляные работы, демонтаж канала и старых труб, а также монтаж канала и новых трубопроводов. Все работы будут завершены до конца октября, после этого на месте будут проведено благоустройство территории.

В целом подготовка к отопительному сезону 2024-2025 идет по плану. К настоящему времени уже заменили 55,5 км сетей. Также 93% сетей в зоне ответственности предприятия прошли гидравлические испытания. Паспорта готовности подучили почти две трети источников тепла и 80% тепловых пунктов. Завершают процедуру получения 47 котельных и 13 теплопунктов.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде в прошлом году стартовал 28 сентября, а завершился 25 апреля, однако из-за аномальных холодов его продлили до 20 мая.

Ранее сообщалось, что пробный пуск тепла проведут в домах Нижнего Новгорода в сентябре.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Отопительный сезон
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