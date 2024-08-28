Дноуглубительные работы проведут около Городецкого гидроузла в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация"

Дноуглубительные работы планируется провести около Городецкого гидроузла в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация".

Работы по дноуглублению пройдут на подходном канале протяженностью 1,5 км и основном судовом ходу длинной 40 км на участке от Городца до Балахны.

На Городецком гидроузле продолжаются работы по модернизации шлюзов №15 и №16, ведется строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала Городца до Нижнего Новгорода.

В настоящее время ведутся работы по погружению шпунта для сооружения котлована камеры 15 А и оградительной земляной дамбы №10. Погружено около 43% ограждения. Завершены промеры глубин для проведения дноуглубительных работ на участке в нижнем подходном канале гидроузла.

"Реконструкция шлюзов обеспечит гарантированную глубину в 4 метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, увеличит пропускную способность гидроузла с 3,6 до 20 млн тонн. Это позволит значительно улучшить доступность городов средней Волги для круизных судов из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении", - пояснили в ведомстве.

Реконструкция шлюзов ведется без остановки судоходства на этом участке. Суда проходят через камеру №16.

Напомним, в марте 2023 года главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла, на строительство инженерного сооружения выделили из федерального бюджета 21,8 млрд рублей.