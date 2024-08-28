Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2024 17:56  [43] Проект достройки проблемного дома на Июльских дней в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
17 сентября 2024 17:20  [92] Природный парк "Артёмовские луга" может получить статус особо охраняемой территории
17 сентября 2024 16:39  [117] Дноуглубительные работы проведут около Городецкого гидроузла в 2024 году
17 сентября 2024 16:25  [136] Форум вузов инженерно-технологического профиля впервые пройдет в России
17 сентября 2024 16:08  [126] Раздельный сбор мусора организуют на туристических улицах Нижнего Новгорода
17 сентября 2024 15:42  [134] Wink представил сериал "Между нами химия" с Сашей Бортич и Евгением Сангаджиевым
17 сентября 2024 15:07  [154] АО "Теплоэнерго" завершило пробные топки
17 сентября 2024 14:51  [151] Постоянная комиссия Гордумы подвела итоги деятельности субъектов МСП
17 сентября 2024 14:29  [161] Инновационное устройство для современной дерматоскопии поступило в областной КДЦ
17 сентября 2024 14:15  [170] Никитин озвучил результаты проб воздуха у полигона ТБО под Городцом
Общество

Дноуглубительные работы проведут около Городецкого гидроузла в 2024 году

17 сентября 2024 16:39  [117] Общество

Фото: пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация"

Дноуглубительные работы планируется провести около Городецкого гидроузла в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация".

Работы по дноуглублению пройдут на подходном канале протяженностью 1,5 км и основном судовом ходу длинной 40 км на участке от Городца до Балахны.

На Городецком гидроузле продолжаются работы по модернизации шлюзов №15 и №16, ведется строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала Городца до Нижнего Новгорода.

В настоящее время ведутся работы по погружению шпунта для сооружения котлована камеры 15 А и оградительной земляной дамбы №10. Погружено около 43% ограждения. Завершены промеры глубин для проведения дноуглубительных работ на участке в нижнем подходном канале гидроузла.

"Реконструкция шлюзов обеспечит гарантированную глубину в 4 метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, увеличит пропускную способность гидроузла с 3,6 до 20 млн тонн. Это позволит значительно улучшить доступность городов средней Волги для круизных судов из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении", - пояснили в ведомстве.

Реконструкция шлюзов ведется без остановки судоходства на этом участке. Суда проходят через камеру №16.

Напомним, в марте 2023 года главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла, на строительство инженерного сооружения выделили из федерального бюджета 21,8 млрд рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2021 12:09  [1179] Минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph