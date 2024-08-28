Нижегородских предпринимателей приглашают пройти опрос о размещении НТО в регионе Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в опросе о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на постоянной основе опрос проводит региональный Минпромторг.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нестационарная торговля даёт возможность предпринимателям предлагать свои товары в рекреационных зонах, во время различных праздников, а также торговать сезонной продукцией в удобных для потребителей местах.

"Наша задача – создать условия для эффективного, комфортного и конкурентного ведения бизнеса, поэтому важно знать мнение предпринимателей о том, как скорректировать работу по размещению НТО в Нижегородской области", — сказал Максим Черкасов.

Пройти опрос и обозначить потребности предприниматели могут до 31 декабря на сайте Минпромторга Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в топ-10 регионов по активности интернет-торговли.