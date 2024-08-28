Правительство Нижегородской области и Сбер подписали "дорожную карту" по реализации мероприятий в сфере устойчивого развития Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Виталий Бодров на форуме "Лидеры инвестиций" подписали "дорожную карту" по реализации проектов, обеспечивающих устойчивое развитие.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Дорожная карта" предполагает возможность финансирования строительства социальной инфраструктуры, поддержку программ по локальному туризму, общедоступных государственных сервисов, инклюзивности, а также проведение мероприятий, направленных на повышение грамотности населения в сфере устойчивого развития и финансах.

По словам министра кадровой политики Нижегородской области Екатерины Лебедевой, на протяжении длительного времени Сбер является одним из ключевых стратегических партнеров для региона, с которым успешно реализуется множество проектов в области цифровизации, строительства, кадровой политики, а также экологии и устойчивого развития.

"Уверена, что сегодня мы заложили крепкий фундамент для новых масштабных проектов, результаты которых обязательно оценят будущие поколения нижегородцев", – отметила Екатерина Лебедева.

По признанию управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Виталия Бодрова, подписание "дорожной карты" открывает новые горизонты для сотрудничества в области устойчивого развития.

"Мы уверены, что совместные усилия помогут не только улучшить качество жизни людей, развивая финансовую и цифровую грамотность населения, но и реализовать важные инфраструктурные проекты для региона. Совместно с правительством мы уже наработали целый пул программ. ESG-подходы становятся важным инструментом для достижения устойчивого развития, а мы готовы активно делиться экспертизой и участвовать в этом процессе", - рассказал Виталий Бодров.

Напомним, 12 августа 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заключили меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды.