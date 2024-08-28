Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 сентября 2024 18:56  [83] Правительство Нижегородской области и Сбер подписали "дорожную карту" по реализации мероприятий в сфере устойчивого развития
17 сентября 2024 17:50  [128] Благодаря мерам поддержки в Нижегородской области сократился дефицит работников АПК
17 сентября 2024 17:17  [176] Построенный в Нижнем Новгороде краболов "Вайгач" представили на международном форуме
17 сентября 2024 13:36  [198] Экономия по торгам в Нижегородской области составила 152,6 млн рублей в сентябре
17 сентября 2024 08:31  [261] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по автокредитованию в августе
16 сентября 2024 16:04  [342] Немаркированную одежду запретили продавать в России
14 сентября 2024 10:42  [726] 15 участков под проекты на 4,3 млрд рублей выделят в Нижегородской области
13 сентября 2024 18:31  [715] Перечень разрешенных для подростков профессий могут расширить в России
13 сентября 2024 18:14  [681] Набиуллина: рост зарплат должен быть равноценен росту производительности труда
13 сентября 2024 16:43  [672] Банк России повысил ключевую ставку до 19%
Экономика

Правительство Нижегородской области и Сбер подписали "дорожную карту" по реализации мероприятий в сфере устойчивого развития

17 сентября 2024 18:56  [83] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Виталий Бодров на форуме "Лидеры инвестиций" подписали "дорожную карту" по реализации проектов, обеспечивающих устойчивое развитие.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Дорожная карта" предполагает возможность финансирования строительства социальной инфраструктуры, поддержку программ по локальному туризму, общедоступных государственных сервисов, инклюзивности, а также проведение мероприятий, направленных на повышение грамотности населения в сфере устойчивого развития и финансах.

По словам министра кадровой политики Нижегородской области Екатерины Лебедевой, на протяжении длительного времени Сбер является одним из ключевых стратегических партнеров для региона, с которым успешно реализуется множество проектов в области цифровизации, строительства, кадровой политики, а также экологии и устойчивого развития.

"Уверена, что сегодня мы заложили крепкий фундамент для новых масштабных проектов, результаты которых обязательно оценят будущие поколения нижегородцев", – отметила Екатерина Лебедева.

По признанию управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Виталия Бодрова, подписание "дорожной карты" открывает новые горизонты для сотрудничества в области устойчивого развития.

"Мы уверены, что совместные усилия помогут не только улучшить качество жизни людей, развивая финансовую и цифровую грамотность населения, но и реализовать важные инфраструктурные проекты для региона. Совместно с правительством мы уже наработали целый пул программ. ESG-подходы становятся важным инструментом для достижения устойчивого развития, а мы готовы активно делиться экспертизой и участвовать в этом процессе", - рассказал Виталий Бодров.

Напомним, 12 августа 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заключили меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Форум
Поделиться:
Новости по теме
12 августа 2022 14:55  [834] Правительство Нижегородской области и Сбер будут сотрудничать в сфере ESG и охраны окружающей среды
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph