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Общество

Новый корпус школы-интерната открыли в Дивеевском муниципальном округе

17 сентября 2024 19:12  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поселке Сатис Дивеевского муниципального округа торжественно открыли новый учебный корпус Дивеевской школы-интерната по профессиональной ориентации учащихся.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, строительство нового корпуса – инициативный проект Общественного совета при Минстрое России, поддержанный ведомством и профессиональным сообществом.

В церемонии открытия учебного корпуса приняли участие губернатор Глеб Никитин, председателя Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, начальник Главгосэкпертизы России Игорь Манылов, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров.

По словам главы региона, новый корпус Дивеевской школы-интерната позволит воспитанникам получить востребованную профессию.

"База для обучения, я думаю, будет одной из лучших не только в области, но и в стране в целом. Этот опыт можно будет тиражировать и распространять. Здесь очень теплая, уютная, домашняя атмосфера, в которой детям приятно жить и учиться. Этот корпус был построен по инициативе Общественного совета при Минстрое Российской Федерации, Сергей Вадимович Степашин активно помогал этому проекту. Хочу выразить благодарность всем коллегам из Минстроя и Сергею Вадимовичу лично за неравнодушие, терпение и настойчивость в реализации проекта", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что школа-интернат участвует также в федеральном проекте "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это позволило обновить ряд помещений в основном корпусе.

Ключевой задачей Дивеевской школы-интерната является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, включая профориентацию. Для этого в новом корпусе предусмотрены учебные классы для маляров и штукатуров, класс каменщиков и класс прикладного творчества. Помимо этого, здание полностью адаптировано и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для учащихся построена многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажёрами для занятия физической культурой и проведения оздоровительных занятий.

Ранее сообщалось, что перечень разрешенных для подростков профессий могут расширить в России.

 

 

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Теги:
Профессии Школы
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