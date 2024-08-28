Сбер хочет внедрить оплату алкоголя и сигарет "по лицу" вместо паспорта Общество

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Сбербанк объявил о планах совместно с Единой биометрической системой (ЕБС) запустить оплату товаров с маркировкой 18+ - алкоголя и табака - по биометрии без предъявления паспорта. Сервис хотят сделать доступным для клиентов любых банков. Об этом сообщает РБК.

"Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18+", - рассказал изданию директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев.

Сейчас проект находится на этапе проработки, которую в дальнейшем потребуется согласовать с регуляторами и ретейлерами.

Предполагается, что доступ к сервису будет у любого пользователя ЕБС, который зарегистрировал подтверждённую биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста.

Напомним, в соответствии c действующим законодательством, при манипуляциях по установлению и проверке личности физического лица паспорт можно заменить только идентификацией в государственных сервисах - ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как сообщалось ранее, Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе.

До конца года в Нижнем Новгороде будет запущена оплата проезда в метро по биометрии, а также "улыбкой".