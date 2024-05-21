Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков и гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий на конференции "ЦИПР" 22 мая подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам технологического партнерства в области биометрии.

В рамках сотрудничества предполагается обмен информацией и опытом для реализации в регионе сервисов и услуг с применением Единой биометрической системы.

"Будем совместно работать над тем, чтобы нижегородцы по биометрии смогли получать госуслуги в МФЦ, удаленно сдавать экзамены в образовательных учреждениях и оплачивать проезд "улыбкой" в общественном транспорте", - подчеркнул Егор Поляков.

Владислав Поволоцкий добавил, что принятые договоренности будут способствовать развитию цифровых технологий в регионе и улучшению качества жизни людей.

"Возможность не брать с собой документы в различных жизненных ситуациях значительно экономит время и упрощает процесс, сохраняя при этом безопасность данных на высоком уровне", - отметил он.

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года стала трансформация нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных", которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.