Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2024 12:02  [66] ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
18 сентября 2024 11:25  [74] Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне ТБО в Городцком районе
18 сентября 2024 11:09  [112] ВТБ: 43% жителей Поволжья считают, что ошибки накоплений влияют на отношения в семье
18 сентября 2024 10:43  [119] "ТНС энерго НН" разъясняет, как обезопасить дачный дом от долгов
18 сентября 2024 10:03  [153] Золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах
18 сентября 2024 09:47  [155] Нижегородец оплатил свыше 900 тысяч долгов, чтобы не лишиться квартиры
18 сентября 2024 09:25  [175] Депутаты Гордумы обсудили программы благоустройства в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 09:01  [216] Правила купания в водоёмах будут введены в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 08:39  [163] Сбер хочет внедрить оплату алкоголя и сигарет "по лицу" вместо паспорта
18 сентября 2024 08:15  [258] Около 20 новых глэмпингов появится в Нижегородской области к концу года
Общество

ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты

18 сентября 2024 12:02  [66] Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения из-за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе утверждалось : "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта".

В ФАС считают, что действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных привилегии перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. Если нарушения будут установлены, то организации будет грозить штраф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк оштрафовали на более чем 1 млн рублей за рекламу.

Также сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни" за навязывание пакета услуг "Домклик Плюс".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сбербанк ФАС Штраф
Поделиться:
Новости по теме
26 августа 2024 13:40  [700] ФАС завела дело из-за скачка цен на учебники по истории
22 августа 2024 14:34  [647] Сбербанк оштрафовали на более чем 1 млн рублей за рекламу
13 августа 2024 13:21  [713] DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничат цены по предложению ФАС
09 августа 2024 13:51  [693] ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка из-за рекламы кредитки
05 декабря 2023 16:07  [844] ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph