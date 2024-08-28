ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения из-за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе утверждалось : "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта".

В ФАС считают, что действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных привилегии перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. Если нарушения будут установлены, то организации будет грозить штраф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк оштрафовали на более чем 1 млн рублей за рекламу.

Также сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни" за навязывание пакета услуг "Домклик Плюс".