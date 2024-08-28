Депутат Госдумы Артем Кавинов обозначил основные направления работы российского парламента в осеннюю сессию Общество

В законодательном портфеле Госдуме находятся 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два - во втором. Вячеслав Володин обозначил 7 ключевых приоритетов в работе на эту сессию, сообщил депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов.

"Во-первых, рассмотрение и принятие бюджета на 2025–2027 годы. Среди важных расходов - расходы для укрепления обороноспособности нашей страны, средства, направленные на обеспечение темпов роста российской экономики, а также выполнение всех социальных обязательств государства. Планируется усилить поддержку регионов с помощью списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам", - рассказал депутат, отметив, что для региона это дополнительная возможность укрепить соцнаправленность региональных бюджетов и реализацию инвестпроектов. - Во-вторых,

реализация Послания Президента РФ Федеральному Собранию и народной программы партии".

В приоритете также поддержка участников СВО и их семей. "Единая Россия" прорабатывает с Правительством 15 законодательных инициатив.

"Кроме того, продолжим работу по поддержке регионов и муниципалитетов в модернизации ЖКХ, работу по повышению эффективности парламентского контроля за реализацией госпрограмм, работу по защите традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства. Наша партия уже направила предложения в нацпроекты "Семья" и "Молодежь и дети", - добавил Артём Кавинов.

Одним из важнейших вопросов депутат назвал совершенствование миграционной политики.

"Сейчас в нашем комитете по делам СНГ на рассмотрении 33 законопроекта по миграционному законодательству. Кроме того, на первом в этой сессии заседании Комитета вместе с представителями Курской области, МЧС, профильными министерствами рассмотрели обращение Курской областной Думы о расширении категории граждан России, подлежащих признанию вынужденными переселенцами. В числе предложений - отнести к этой категории жителей, вынужденных покинуть место жительства и прибыть на территорию другого района в пределах одного субъекта. Взяли вопрос в дополнительную проработку", - сообщил Артём Кавинов.

В ближайшее время также будут рассмотрены законопроекты о запрете на усыновление российских детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола, об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет. Также в планах работа и над новыми инициативами в части поддержки молодых семей.