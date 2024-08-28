Благоустройство улицы 1 Мая в Шатках проведено по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Шатки Нижегородской области проведено благоустройство центральной улицы - 1 Мая. Работы реализованы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жильё и городская среда". Общая стоимость проекта составила 8,4 млн рублей.

В администрации Шатков рассказали, что раньше на этой территории между тротуаром и многоквартирными домами находились дикорастущие кустарники и детские площадки, установленные почти полвека назад. С инициативой благоустроить местность вышли сами жители, впоследствии выбрав её в рейтинговом голосовании проекта ФКГС.

"И концепция, и проект, и наполнение также учитывают пожелания и требования людей: здесь есть места для отдыха, освещённые пешеходные дорожки, игровая зона. После того, как приживутся деревья и многолетники, зазеленеет газон, это место станет визитной карточкой Шатков", - заявил глава МСУ Шатковского муниципального округа Максим Межевов.

Нацпроект "Жильё и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин, включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жильё", "ФКГС", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".