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Общество

Благоустройство улицы 1 Мая в Шатках проведено по нацпроекту

19 сентября 2024 08:58  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Шатки Нижегородской области проведено благоустройство центральной улицы - 1 Мая. Работы реализованы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жильё и городская среда". Общая стоимость проекта составила 8,4 млн рублей.

В администрации Шатков рассказали, что раньше на этой территории между тротуаром и многоквартирными домами находились дикорастущие кустарники и детские площадки, установленные почти полвека назад. С инициативой благоустроить местность вышли сами жители, впоследствии выбрав её в рейтинговом голосовании проекта ФКГС.

"И концепция, и проект, и наполнение также учитывают пожелания и требования людей: здесь есть места для отдыха, освещённые пешеходные дорожки, игровая зона. После того, как приживутся деревья и многолетники, зазеленеет газон, это место станет визитной карточкой Шатков", - заявил глава МСУ Шатковского муниципального округа Максим Межевов.

Нацпроект "Жильё и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин, включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жильё", "ФКГС", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Напомним, 11 сентября в Нижегородской области стартовал приём заявок на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2025 год. Заявки принимаются на сайте GOLOSZA.RU до 15 октября 2024 года.

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Теги:
Благоустройство ФКГС Шатки
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