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Культура и отдых

Концепцию реновации квартала "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде подготовят в 2024 году

19 сентября 2024 11:19  [6] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Концепцию ревитализации исторического квартала "Сименс и Гальске" в Приокском районе столицы Приволжья планируется подготовить в октябре 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Агентстве по сохранению и развитию исторической среды (АНО "АСИРИС").

"Функциональное назначение зданий будет понятно при завершении исследовательского, аналитического этапа разработки концепции", - пояснили в ведомстве.

По данным АНО "АСИРИС", в целом в Нижнем Новгороде есть несколько территорий с концентрацией объектов исторической среды: Старый Нижний Новгород, Старое Канавино, Старое Сормово, Соцгород Автозавода. Кроме того, это исторические кварталы "Плотничный", "Сименск и Гальске", "Квартал 1833 года", "Заповедные кварталы" - церкви Трех Святителей, квартал на Грузинской и Студеный квартал.

Напомним, дома в историческом квартале телефонного завода товарищества квартале "Сименс и Гальске" в Приокском районе Нижнего Новгорода планируется законсервировать после их расселения, хотя ранее их рассчитывали снести.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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