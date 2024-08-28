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Бизнес

Работу нижегородского инвесткомитета за I полугодие оценили на 5 баллов

19 сентября 2024 11:37  [47] Бизнес

Фото: Никита Духник

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области провело опросы бизнеса по трем показателям за I полугодие текущего года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предпринимателей попросили оценить работу Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитета), качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также каналы прямой связи инвесторов с руководством региона.

Степень удовлетворенности,по сравнению с прошлым годом, поднялся на 0,3 пункта и составил 4,9 балла – по работе инвесткомитета и каналам прямой связи инвесторов с руководством региона. Качеству регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов оценили на 4,8 балла.

По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Дениса Исмагилова, хорошо выстроенная "обратная связь" помогает оперативно реагировать на пожелания и вопросы бизнеса.

"Задача инвесткомитета, в свою очередь, – решать проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестпроектов, не доходя до судебных инстанций. Срез мнений предпринимателей оказывает прямое влияние на работу правительства региона, позволяет формировать объективную оценку работы", - подчеркнул Денис Исмагилов.

Опрос предпринимателей продолжается. Пройти его можно на инвестпортале в любое время.

Ранее сообщалось, что соцпредприниматели Сарова могут получить до 150 тысяч рублей на развитие своего дела. 

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Теги:
Инвестиции Минэкономразвития Предприниматели
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