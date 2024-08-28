Соцпредприниматели Сарова могут получить до 150 тысяч рублей на развитие своего дела Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные предприниматели и НКО Сарова могут получить гранты до 150 тысяч рублей на развитие своего дела.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в Сарове начался прием заявок на участие в программе по развитию социального предпринимательства "Путь к успеху"

Организаторами программы являются Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова, которая создана при поддержке Российского федерального ядерного центра (входит в состав госкорпорации "Росатом"), и Центр поддержки предпринимательства города совместно с министерством социальной политики Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона и администрацией Сарова.

По данным Минсоцполитики Нижегородской области, программа нацелена на поиск бизнес-идей по решению острых социальных проблем, а также на обеспечение альтернативных способов занятости и развитие социальной сферы на территории Сарова. Программа включает в себя два этапа. Первый - обязательный образовательный акселератор, в рамках которого начинающие предприниматели получают опыт ведения предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, а также бюджетирования и маркетинга. Второй этап - это грантовый конкурс. Его победители - авторы лучших социальных проектов - получат гранты до 150 тысяч рублей на реализацию проекта. В этом году гранты в рамках конкурса выделят пяти проектам.Победители программы будут объявлены в конце года.

В программе могут принять участие как индивидуальные предприниматели и организации города, так и самозанятые граждане, физические лица, только планирующие открыть свое дело.

Более подробно узнать о конкурсе и зарегистрироваться можно в формате онлайн до 10 октября на сайте ЦИСС52.РФ. Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Деятельность центра позволяет выполнять задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу соцпредпринимателей.