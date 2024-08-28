Полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе Происшествия

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Нижегоросдкой области

Нижегородские полицейские ищут свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло накануне вечером в Воротынском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 18 сентября примерно в 20:30 на 562 км автодороги М-7 "Волга" на территории села Семьяны Воротынского района водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход погиб.

В этой связи сотрудники полиции обращается к гражданам за помощью.

Если вы были очевидцем данной аварии, сообщите любую информацию в воротынское отделение МВД по номеру телефона 8 (83164) 2-25-26 или в дежурную часть МО МВД России "Воротынский" 8 (83164) 2-18-45.

Кроме того, если вы встретите автомобиль с характерными повреждениями, просьба проинформировать об этом органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что курсанта-речника, сбившего на самокате нижегородку, оштрафовали на 800 рублей.