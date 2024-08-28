Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2024 12:45  [120] Полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе
19 сентября 2024 09:17  [214] Полицейские в ходе рейда в Ленинском районе проверили более 350 мигрантов
18 сентября 2024 11:43  [442] Ещё более 2 млн рублей потеряли нижегородцы под давлением мошенников 
17 сентября 2024 11:46  [478] Около 54 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за действий мошенников
16 сентября 2024 17:45  [589] ФСБ задержала в Нижегородской области члена украинской терорганизации
15 сентября 2024 22:32  [775] Масштабный пожар полыхает на полигоне ТБО в Городецком районе
15 сентября 2024 15:46  [782] Женщина за рулем гидроцикла погибла, зацепившись за трос в Нижегородской области
15 сентября 2024 11:39  [820] Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в центре Нижнего Новгорода
14 сентября 2024 18:57  [651] Полицейские обнаружили нарколабораторию в Нижегородской области
14 сентября 2024 17:48  [699] Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе

19 сентября 2024 12:45  [120] Происшествия

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Нижегоросдкой области

Нижегородские полицейские ищут свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло накануне вечером в Воротынском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 18 сентября примерно в 20:30 на 562 км автодороги М-7 "Волга" на территории села Семьяны Воротынского района водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход погиб.

В этой связи сотрудники полиции обращается к гражданам за помощью.

Если вы были очевидцем данной аварии, сообщите любую информацию в воротынское отделение МВД по номеру телефона 8 (83164) 2-25-26 или в дежурную часть МО МВД России "Воротынский" 8 (83164) 2-18-45.

Кроме того, если вы встретите автомобиль с характерными повреждениями, просьба проинформировать об этом органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что курсанта-речника, сбившего на самокате нижегородку, оштрафовали на 800 рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Розыск
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2024 10:51  [533] Курсанта-речника, сбившего на самокате нижегородку, оштрафовали на 800 рублей
01 сентября 2024 13:56  [1158] Восемь из 16 пострадавших погибли в ДТП на М-12
31 августа 2024 17:56  [1624] Два человека погибли при столкновении "Нивы" с "КАМАЗом" в Нижегородской области
29 августа 2024 11:56  [930] Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Кстовском районе
23 августа 2024 08:17  [887] Уголовное дело завели на пьяную виновницу смертельного ДТП в Арзамасе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph