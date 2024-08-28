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Общество

Павильоны Нижегородской ярмарки оснастили стабильным интернетом

19 сентября 2024 15:00  [84] Общество

Фото: Кира Мишина

Все павильоны Нижегородской ярмарка оснастили собственным высокоскоростным интернетом, благодаря которому скорость его работы увеличилась в полтора раза, а сигнал связи стал более стабильным. Об этом рассказали в пресс-службе оператора связи МТС.

Нижегородская ярмарка регулярно становится центром деловой активности, поэтому качественная связь здесь особенно важна. В павильонах достопримечательности ежегодно проводится более 100 мероприятий: форумы, конгрессы, конференции, выставки и прочее. Так, например, в мае на ярмарке проводилась конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Неотъемлемой программой подобных мероприятий являются видеоконференции, трансляции и презентации, для проведения которых нужен стабильный интернет.

Проект по LTE-покрытию павильонов был выполнен с учетом их конструкции, поскольку некоторые использованные в отделке строительные материалы, зеркала и металлоконструкции затрудняют прохождение сигнала.

"Строительство внутренней индор-сети является сложным проектом, требующим тщательного планирования и профессионального подхода. Мы учли такие факторы, как размер зданий, среднее количество посетителей и архитектурные особенности. Кроме того, мы предусмотрели возможность расширения сети в будущем, чтобы она могла адаптироваться к изменениям в организации различных мероприятий", — пояснил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
МТС Нижегородская ярмарка Связь
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