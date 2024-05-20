Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая Общество

Фото: Александр Воложанин

Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая.

В первый день работы конференции "ЦИПР" в Нижний Новгород прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Ожидается, что он примет участие в пленарном заседании, которое будет посвящено технологической независимости промышленной России.

В работе конференции также примут участие руководители федерального уровня, определяющие цифровую политику России. Программа "ЦИПР", как и в предыдущие годы, отражает задачи, которые стоят перед государством в этой сфере.

С полной деловой программой конференции "ЦИПР" можно ознакомиться по ссылке. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть на сайте конференции.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость" в рамках конференции "ЦИПР - 2024".

Напомним, конференция "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.