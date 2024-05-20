Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2024 12:50  [42] "ТНС энерго НН" разъясняет: как дачникам избежать долгов
21 мая 2024 12:38  [55] Нижегородские компании приглашаются к участию в рационализаторском конкурсе
21 мая 2024 12:00  [152] Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая
21 мая 2024 11:57  [91] Лаборатория Нижегородского ГУАД проверила около 40 образцов асфальтобетона
21 мая 2024 11:46  [101] Историческое здание нижегородской тюрьмы открылось после масштабной модернизации
21 мая 2024 11:33  [111] Менеджера загородного клуба в Балахне осудили за присвоение денег постояльцев
21 мая 2024 11:24  [110] "Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ
21 мая 2024 11:14  [111] Студенты из 12 регионов России участвуют в "НЕЙМАРК.Хакатоне" в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 10:38  [121] Проект строительства детсада в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу
21 мая 2024 10:36  [94] Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстове с 27 по 31 мая
Общество

Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая

21 мая 2024 12:00  [152] Общество

Фото: Александр Воложанин

Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая.

В первый день работы конференции "ЦИПР" в Нижний Новгород прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Ожидается, что он примет участие в пленарном заседании, которое будет посвящено технологической независимости промышленной России.

В работе конференции также примут участие руководители федерального уровня, определяющие цифровую политику России. Программа "ЦИПР", как и в предыдущие годы, отражает задачи, которые стоят перед государством в этой сфере.

С полной деловой программой конференции "ЦИПР" можно ознакомиться по ссылке. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть на сайте конференции. 

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость" в рамках конференции "ЦИПР - 2024".

Напомним, конференция "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph