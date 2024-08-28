Улицу Невзоровых открыли для транспорта после завершения работ по замене магистральных сетей

Фото: Теплоэнерго

Перекресток улиц Ижорская и Невзоровых полностью открыт для движения транспорта после завершения работ по замене магистральных тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго - НН".

Для повышения надежности теплоснабжения здесь было заменено порядка 500 погонных метров труб диаметром 700 мм и реконструированы 4 тепловых камеры. Этот участок был включен в ремонтную программу 2024 года как показавший свою малонадежность.

Замена трубопроводов в густонаселенном районе в центре города была осложнена наличием большого количества проложенных под землей смежных коммуникаций, а также стесненными условиями плотной застройки.

На время работ на основной трассе подрядная организация прокладывала временный трубопровод, который обеспечивал горячее водоснабжение в микрорайоне.

Стоит отметить, что в соответствии с договором срок полного завершения работ на объекте – 31 октября, но подрядчик завершил их на 42 дня раньше.