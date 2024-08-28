Маршруты 12 автобусов скорректируют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта теплотрассы Общество

Маршруты 12 автобусов скорректируют из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе на улице Невзоровых в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Так, автобусы А-16, Т-34 и Т-57 в направлении остановки "Оперный театр" следуют по улицам Решетниковской, Ашхабадской, Генкиной и Ванеева, а вот в направлении улицы Горького маршруты останутся без изменений.



"Автобусы А-2, А-17, А-20, А-27, А-28, А-41, А-68, Т-83 и Т-88 в направлении остановки "Оперный театр" курсируют по улицам Ашхабадской, Генкиной и Ванеева. В направлении площади Лядова автобусы следуют по улицам Ванеева, Генкиной и Тверской", - пояснила Сухова.

Напомним, маршрут автобуса Т-97 планируется изменить в Нижнем Новгороде.