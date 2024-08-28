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Общество

Проект "Дворовая практика" этим летом работал на 12 площадках Дзержинска

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Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

В городской Думе Дзержинска 19 сентября состоялось очередное заседание комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ.

Как рассказали в пресс-службе Гордумы, под председательством Рината Реймова депутаты рассмотрели итоги работы проекта "Дворовая практика" в летний период и обсудили деятельность волонтерского движения.

"Дворовая практика" традиционно помогает в организации досуга детям, которые остаются летом в городе и пригородных поселках. Площадки проекта базировались, как обычно, в клубах по месту жительства и поселковых библиотеках.

Начальник управления культуры молодежной политики и спорта администрации города Анна Куликова рассказала, что в проекте приняли участие 1757 человек.

"В этом году для организации всех мероприятий проекта бюджет направил более девятисот миллионов рублей. С уверенностью можно сказать, что потрачены они с пользой. Хочется поблагодарить всех специалистов и педагогов, которые вкладывают свои силы в проект. Благодаря их усилиям наши дети отдыхают интересно и весело", - сказал Ринат Реймов.

Депутат Ирина Скрягина попросила рассмотреть возможность организации следующим летом еще одной площадки, на базе молодежного центра "Спутник".

Также речь зашла о работе волонтерского движения. Волонтерское движение развивается по нескольким направлениям – поисковое, помощь людям в трудной жизненной ситуации, инклюзивное. Волонтеры помогают собирать гуманитарные грузы на Донбасс, проводить голосование по программе "Формирование комфортной городской среды", проводить уборку территории, участвуют в городских мероприятиях.

Как отметила Анна Куликова, основной базой движения является "Ресурсный центр" на базе молодежного центра "Спутник". Здесь помогают регистрироваться желающим стать волонтером на сайте "Добро.рф", помогают определиться с направлением добровольной работы.

Администрация города разрабатывает дополнительные меры поддержки волонтерского движения, которое планирует закрепить документально. Среди возможных направлений поддержки – бесплатные поездки на общественном транспорте, участие городского бюджета в оснащении, например, поисковиков необходимым оборудованием, и другие.

Депутаты поддержали это начинание администрации.

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Теги:
Городская дума Дзержинск Молодежь
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