Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 сентября 2024 07:44  [119] Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года
19 сентября 2024 16:15  [312] "Лучший HR-проект" представили в рамках форума "Лидеры инвестиций"
19 сентября 2024 13:57  [338] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода 2024 года будут увеличены на 1,5 млрд рублей
18 сентября 2024 15:32  [383] ВТБ увеличил портфель средств розничных клиентов на треть
18 сентября 2024 15:08  [424] Нижегородским производителям беспилотников снизят налоги
18 сентября 2024 13:35  [451] Госдума приняла расширение оснований применения инвестиционного налогового вычета
18 сентября 2024 12:41  [436] Прием заявок на конкурс "Лучший специалист в сфере закупок" стартовал в Нижегородской области
17 сентября 2024 18:56  [611] Правительство Нижегородской области и Сбер подписали "дорожную карту" по реализации мероприятий в сфере устойчивого развития
17 сентября 2024 17:50  [513] Благодаря мерам поддержки в Нижегородской области сократился дефицит работников АПК
17 сентября 2024 17:17  [576] Построенный в Нижнем Новгороде краболов "Вайгач" представили на международном форуме
Экономика

Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года

20 сентября 2024 07:44  [119] Экономика

Товарооборот России и стран Евросоюза в июле вырос впервые с ноября 2023 года и вновь превысил 6 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно информации, после семи месяцев снижения двусторонняя торговля в июле выросла на 23% - до 6,03 млрд евро. Отмечается, что данный показатель стал максимальным с января этого года, когда он был на уровне 6,09 млрд.

При этом Россия увеличила поставки товаров на 21%, до 3 млрд евро, а ЕС нарастил свой экспорт на 24,5% - до 3,03 млрд евро.

Более всего за июль товарооборот вырос с Финляндией - в 3,1 раза, до 226 млн евро, Хорватией - в 2,7 раза, до 58 млн евро, Румынией - в 2,6 раза, до 41 млн евро.

В два раза выросла торговля со Швецией (138 млн евро), Чехией (242 млна), Ирландией (77 млнв) и Испанией (360 млн).

Позиции главного торгового партнёра России в июле сохранила Германия - с ней товарооборот вырос на четверть, до 836 млн евро. Далее следуют Италия (+38%, 829 млн евро) и Венгрия (+12%, 518 млн).

В то же время четыре страны сократили товарооборот с Россией в июле: Кипр - в шесть раз, до 266 тысяч евро, Дания - вдвое, до 25 млн евро, Бельгия (-13%, до 297 млн) и Словакия (-7%, до 172 млн).

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и БРИКС вырос более чем на 6% в 2024 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Товарооборот Торговля
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2024 11:43  [643] Доля партнеров из стран СНГ во внешней торговле РФ превысила 16%
28 июня 2024 12:23  [673] Товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph