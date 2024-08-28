Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года Экономика

Товарооборот России и стран Евросоюза в июле вырос впервые с ноября 2023 года и вновь превысил 6 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно информации, после семи месяцев снижения двусторонняя торговля в июле выросла на 23% - до 6,03 млрд евро. Отмечается, что данный показатель стал максимальным с января этого года, когда он был на уровне 6,09 млрд.

При этом Россия увеличила поставки товаров на 21%, до 3 млрд евро, а ЕС нарастил свой экспорт на 24,5% - до 3,03 млрд евро.

Более всего за июль товарооборот вырос с Финляндией - в 3,1 раза, до 226 млн евро, Хорватией - в 2,7 раза, до 58 млн евро, Румынией - в 2,6 раза, до 41 млн евро.

В два раза выросла торговля со Швецией (138 млн евро), Чехией (242 млна), Ирландией (77 млнв) и Испанией (360 млн).

Позиции главного торгового партнёра России в июле сохранила Германия - с ней товарооборот вырос на четверть, до 836 млн евро. Далее следуют Италия (+38%, 829 млн евро) и Венгрия (+12%, 518 млн).

В то же время четыре страны сократили товарооборот с Россией в июле: Кипр - в шесть раз, до 266 тысяч евро, Дания - вдвое, до 25 млн евро, Бельгия (-13%, до 297 млн) и Словакия (-7%, до 172 млн).